مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. الإرهابيون يهددون أهالي سيناء والجيش يداهمهم

أدى انضمام الدكتور وحيد للتنظيم الإرهابي خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، إلى غضب عدد من أعضاء التنظيم، خاصة بعد ما سمحوا له بلقاء زعيم التنظيم أبو دعاء «بهاء ثروت»، والذي يخبره عن رغبته في توسيع نشاط التنظيم وأن أعمالهم الإرهابية لا تكون ضد الجيش فقط، ولكن ضد الأهالي المتعاونين مع الجيش في سيناء.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

يطلب زعيم التنظيم، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، من أعضاءه وضع عبوات ناسفة في منازل الأهالي واستخدامهم كدروع بشرية في مواجهتهم أمام قوات الجيش، كما طلب إصدار فتوى تتيح تكفير المتعاونين مع الجيش، ويقترح الدكتور وحيد تفجير منازل المتعاونين مع الجيش أو حرقهم أحياء وهو ما يجد استحسانا لدى التنظيم الإرهابي وقياداته.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. مداهمة جديدة للجيش ضد التكفيرين

وينجح رجال الجيش في مداهمة مزرعة يستخدمها أفراد التنظيم الإرهابي في صنع العبوات الناسفة، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، ويتم تصفية جميع العناصر والقبض على الشخص المسؤول عن صنع العبوات.