مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. مداهمة جديدة للجيش ضد التكفيرين

يستعد الرائد نور صلاح العزب ويقوم بدوره الفنان عمرو يوسف، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، لعملية جديدة تستهدف أحد الأماكن الخاصة بتصنيع العبوات الناسفة التابع للتنظيم الإرهابي، ويشرح للمشاركين في العملية أن الدخول إلى المزرعة سيكون صعب لأنهم قاموا بتفخيخ كل المنطقة والوقت الوحيد الذين يفصلوا فيه العبوات وقت دخولهم أو خروجهم.

ويساعد عبدالله نجل الشيخ موسى ويجسد دوره الفنان محمود حجازي، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، في إدخال رجال الجيش إلى المطقة بعد منتصف الليل على أنهم عمال بناء، ليكونوا بعد ذلك على مسافة قريبة من الهدف، وينجح رجال الكتيبة في تصفية جميع العناصر، والقبض على أحد أفراد التنظيم المسؤول عن تصنيع العبوات الناسفة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. الرائد نور غاضب من ضم صديقته إلى فريقه

يقوم المقدم خالد والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، بضم الضابط إبراهيم ويجسد دوره أحمد حسني صالح لفريق الرائد نور يقوم بدوره عمرو يوسف بدلا من إسلام الذي يجسد دوره إسلام حافظ الذي أصيب وفقد قدميه في انفجار عبوة ناسفة خلال إحدى العمليات، وهو ما يغضب نور ولكن رد المقدم خالد الحاسم يخبره أن اختيار إبراهيم يرجع لكفاءته.