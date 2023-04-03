ملاعب كفر الشيخ تواصل التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية.. «الرياضة حياة»

تواصل فرق كرة القدم المشاركة بالتصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، في نسختها الثالثة تحت شعار «الرياضة حياة» بكفر الشيخ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم، المنافسة على لقب بطل المحافظة

نتائج مباريات اليوم

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن التصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية لكرة القدم بكفر الشيخ، شهدت اليوم بإدارة شباب مطوبس فوز مركز شباب خليج بحري على برج مغيزل بنتيجة 2/1، كما استطاع فريق منية المرشد تخطي برمبال العنيد 1/0، واستطاع خليج قبلي اقتناص الفوز من الجزيرة الخضراء بثنائية نظيفة، أما لقاء فريقي الدهر وخان الجني، أسفر عن فوز الدهر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى ملاعب شباب سيدي سالم، جاءت نتائج اللقاءات معلنة صعود فريق مركز شباب كفرتيدا متفوقاً على الفرق المشاركة من سيدي سالم.

أكبر دورة رمضانية في كفر الشيخ

وانطلقت الدورات الرمضانية في مرحلتها التمهيدية بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، وتنفيذ فريق عمل الإدارة وفرق العمل بالإدارات الفرعية.

كما تستمر التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عاما، ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة إلى اللقاء القمي بالأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية، وتكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة

والدورة الرمضانية من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.