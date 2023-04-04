محاكمة ترامب اليوم.. أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية

تشهد نيويورك اليوم، محاكمة ترامب الرئيس الأمريكي السابق، وأول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

محاكمة ترامب

قال قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، إنه من المرجح أن يصدر قرارًا الليلة، بشأن ما إذا كان بإمكان وسائل الإعلام بث محاكمة ترامب.

ورد محام الرئيس الأمريكي السابق، بشأن بث محاكمة ترامب في رسالته إلى ميرشان، أنه مطالب بموجب قواعد المحكمة، بمراعاة المخاوف الأمنية المحتملة.

وكتب: «كما تدرك سيادتك جيدًا، فإن هذه القضية تمثل مخاوف أمنية غير عادية.. بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالخدمة السرية، ونسلم بأن أي مقطع فيديو أو صورة فوتوغرافية للإجراءات، لن يؤدي إلا إلى زيادة هذه المخاوف الخطيرة».

ترامب يصل إلى نيويورك

وهبط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مدينة نيويورك، على متن طائرته الخاصة، لمواجهة اتهامات ناجمة عن تحقيق في أموال دفعت للممثلة الأمريكية، ستورمي دانيلز.

وغادر ترامب «ويست بالم بيتش» في ولاية فلوريدا، إلى مدينة نيويورك لتسليم نفسه لمواجهة نحو 33 تهمة جنائية، وأظهر مقطع فيديو لحظة إقلاع طائرته في رحلة تاريخية قد لا يرغب ترامب أو أي رئيس سابق آخر في القيام بها، وسيكشف المدعي العام رسميًا عن لائحة اتهام جرى التصويت عليها بالفعل، ورفعها ضده في ولاية نيويورك.