ماجد المصري عن ضرب نار: «عيدنا مشاهد بسبب خفة دم ياسمين عبد العزيز»

كشف الفنان ماجد المصري، عبر برنامج «هو ليلة في 30 ليلة» على «ميجا اف ام»، أنه يستكمل حاليا تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل ضرب نار.

ماجد المصري يتحدث عن شخصيته في ضرب نار

وأكد المصري، أن هناك أحداثا مشوقة في الحلقات القادمة، ووصف شخصية زيدان التي يجسدها في المسلسل بأنها غريبة الأطوار، وشجعته الشخصية على الموافقة على الدور كونها محيرة ودور جديد يضيف إلى رصيده الفني.

كواليس ضرب نار

وأكد المصري أن كواليس تصوير المسلسل مضحكة، مشيدا بالفنانة ياسمين عبد العزيز والمجهود الكبير الذي تبذله، وخفة ظلها في لوكيشن التصوير، متابعا: «كنا بنعيد المشهد أكثر من مرة بسبب خفة دم ياسمين والضحك في اللوكيشن»، مشيدا بذكاء المخرج مصطفى فكرى.

وأضاف أن المسلسل يعد أول عمل يجمعه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وقال الفنان ماجد المصري، إنه دائما يحب التغيير ويرفض التكرار في الشخصيات، إذ أكد أن شخصية «زيدان» لن يجدها أحد في أعماله القادمة.

يذكر أن مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وأحمد الرافعي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.