نجوم برنامج «الدوم» يتألقون في دراما رمضان.. أبرزهم «أمير» و«ماريا»

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسطير المزيد من النجاحات، فبعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج «الدوم»، منحت الشركة للنماذج المتميزة فرصة المشاركة في الأعمال الفنية خلال دراما شهر رمضان المبارك 2023، وبرز العديد من المواهب التي خرجت من رحم هذا البرنامج.

نجوم الدوم يتألقون في دراما رمضان

ويشارك أمير عبدالواحد نجم برنامج «الدوم»، والفائز بلقب الموسم الثاني في فئة التمثيل، في مسلسل الكتيبة 101، من بطولة النجوم آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر، حيث نجح النجم الصاعد في نيل احترام الجميع في برنامج المواهب الدوم واستطاع تحقيق اللقب في نسخته الثانيه.

ماريا أسامة نجمة «الدوم» تشارك في دراما رمضان

ومن بين النماذج التي لمعت في دراما رمضان 2023، النجمة ماريا أسامة نجمة الموسم الأول من برنامج «الدوم»، والتي تشارك في مسلسل الصفارة باسم «كارما»، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد أمين.

ولقيت الفنانة الصاعدة ردود فعل إيجابية على دورها في المسلسل، حيث أكدت في تصريحات صحفية أن برنامج «الدوم» ساعدها بشكل كبير في تحقيق حلمها في التمثيل.

وكان الفنان سعد سمير، أحد الفائزين في برنامج «الدوم»، شارك في مسلسل «وبينا ميعاد»، وكذلك «الأصلي»، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أوفت بوعودها ولا زالت تساعده وزملاءه في تحقيق أحلامهم.