موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وDMC دراما في رمضان 2023

مازال ينتظر العديد من جمهور الفنان محمد رمضان، معرفة مواعيد إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، وDMC دراما، لمتابعة الأحداث المشوقة التي تطورت على مدار الحلقات السابقة، واستطاع المسلسل خلال عرض أولى حلقاته، لفت انتباه عدد كبير من المشاهدين.

مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وDMC دراما

ونستعرض مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، من السبت لـ الجمعة، إذ تأتي مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC، في تمام الساعة 5 صباحًا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وذلك بعد عرضه الأول في تمام الساعة 10:15 مساءً.

على أن يذاع مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة السادسة والربع، ويعاد للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.