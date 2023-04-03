عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ11»، وذلك عن الأعمال الفنية المشاركة في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل الكتيبة 101

ونفذ رجال الكتيبة 101 في مسلسل الكتيبة 101 لآسر ياسين وعمرو يوسف عملية نوعية ضد عناصر التنظيم الإرهابي التي جرى رصدها ووصلت الطريق الساحلي للشيخ زويد، وجرى تصفيتها في عملية بطولية شارك فيها الرائد نور «عمرو يوسف» وزملاؤه الذين ثاروا لدماء الشهداء.

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل عملة نادرة، حيث أرسل محمد لطفي جوابا غراميا لنيلي كريم مع طفل صغير من النجع، وقرأته واكتشفت حب شداد لها، حيث ذكرها بمرحلة الطفولة ويلعبان سويا، وترك لها رقم هاتفه في ختام الجواب إذا احتاجت منه أي شيء.

مسلسل الكبير أوي 7

وفي مسلسل الكبير أوي 7، فقد قام جوني بعمل أجواء رومانسية لشروق على طريق المزاريط حتى يعرضها على السوشيال ميديا ويحقق بها مشاهدات، وفي هذه الفيديوهات شاركت مربوحة وهجرس والعترة لزيادة التفاعل وعدد المتابعين، لكن الكبير لم يعجبه ما حدث.