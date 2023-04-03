الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبدالعزيز تتراجع عن إجهاض الجنين

بدأت الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، على قناة ON، بعدما شهدت الحلقة السابقة التي أذيعت أمس الأحد أحداثا مهمة وساخنة، إذ يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وتحاول سحر والتي تجسد دورها مها نصار، مساعدة زيدان والذي يجسد شخصيته ماجد المصري، وإخبار مهرة بضرورة التخلص من جنينها، وكل ما يخص جابر، ثم تذهب إلى زيدان وتخبره أحدث المستجدات في حياة مهرة.

الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار

واصطحبت «سحر» ياسمين عبدالعزيز إلى طبيب في منطقة شعبية كي يساعدها في عملية إجهاض جنينها من جابر، تمهيدا لطلب الطلاق منه، حيث انتهت الحلقة 11 على ذهابها أمام العيادة برفقة سحر وترددها لدخول العيادة، وبدأت الحلقة الثانية عشرة من المسلسل بدخول العيادة، وكانت على مشارف إجراء جراحة إجهاض الجنين لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.