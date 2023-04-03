مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. طه يساعد رؤوف في تحسين علاقته بنجيبة دون قصد

خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12، حدثت مقابلة بين سيف ووالدة سلمى وتعرف عليها وأخبرته أن سلمى ترفض مقابلة والدها، ولكن رأى سيف أن لسلمى كامل الحرية في أن ترفض ذلك أو توافق عليه.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12

وتضمنت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12، ذهب طه إلى رؤوف وأخبره أنه يرغب في أن يساعده في تحسين علاقته بطليقته بنجيبة دون قصده وطالبه بإمكانية أن يضع مذكراته في كتابه الجديد مذكرات زوج.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم بمسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثانية عشر اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثانية عشر غدا الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.