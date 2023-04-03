أبطال مسلسل مذكرات زوج يحتفلون بنجاحه

احتفل مساء أمس صناع وأبطال مسلسل مذكرات زوج، بالنجاح الكبير الذي حققه العمل المكون من 15 حلقة، ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وعلى رأسهم طارق لطفي.

وجمع منتج العمل تامر مرتضى بين أبطال المسلسل وصناع التتر الذي حقق نجاحا كبيرا بصوت النجم حميد الشاعري، ويحمل التتر اسم «مين دول مين دول»، وهو من كلمات الشاعر الغمائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

حضر الاحتفالية منتج المسلسل تامر مرتضى، المخرج تامر نادي، المشرف العام مصطفى العوضي، المنتج الفني أحمد عبد العزيز، بالإضافة لصناع أغنية التتر، الفنان حميد الشاعري، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، والموزع نادر حمدي، وطاهر فوزي مدير أعمال الفنان حميد الشاعري.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بتتر المسلسل، واعتبروه جزءا من نجاح العمل لما قدمه من فكرة تترابط تماما مع الأحداث، ومعبرا عن تفاصيل العمل ومتوافقا مع أحداثه، خاصة أن التتر يميل لرسم حالة نفسية معبرة عن كل زوج مصري وعربي.

قصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في إطار اجتماعي لايت ساخر، حول يوميات زوج مقهور من زوجته المتسلطة، في ظل معاناته من أزمة منتصف العمر، ومن أجل البحث عن حل لحياته الروتينية اليومية، اتجه للبحث عن طبيب نفسي يساعده في حل مشاكله الزوجية.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.