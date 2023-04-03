جذب مسلسل مذكرات زوج الجمهور، كونه يناقش قضية مهمة وهي أزمة العلاقات الزوجية والأسرية في منتصف العمر، وتضمنت الحلقة 11 من المسلسل أمس، أحداث شيقة وغير متوقعة حيث اتخذت العلاقات التي يتضمنها المسلسل مسارات مختلفة، بعد رفض «هدى» - جيهان الشماشيرجي- مصالحة «رؤف»- طارق لطفي، وكذلك اعتذار «شيرين»- عائشة بن أحمد- طليقة لرؤف لزميلها في العمل على أثر مشادة كلامية بينها، وينتظر الجمهور موعد عرض المسلسل اليوم على قناة سي بي سي لمتابعة أحداثه.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الاربعاء

تعرض شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة 12 من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة، حيث يكون بداية عرضه الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.