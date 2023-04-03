مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. هل تتراجع «هدى» وتتصالح مع «رؤوف»؟

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مذكرات زوج، أمس، حيث تعافت «شيرين»، عائشة بن أحمد، من تبعات طلاقها من «رؤوف»، وتعتذر لزميلها في العمل على إثر خلاف نشب بينهما بسبب سواء الفهم، وتسبب هذا الاعتذار في تقريب المسافات بينهما، ما يدل على بداية علاقة جديدة.

ورفضت والدة سيف، هناء الشوربجي، زواج ابنها بفتاة يحبها عقب لقاء بينهما من أجل التعرف على بعض للتقدم لخطبتها، إلا أنّ الأم أصيبت بصدمة حينما علمت أن «سلمى»- سارة الشامي- فتاة تعيش وحيدة مع والدتها لا تربطها أي علاقة بأهلها وتخلى عنها والدها، ورغم أنها فتاة قوية ومثابرة وناجحة إلا أنّها لا تقتنع بها كزوجة لابنها.

أحداث مسلسل مذكرات زوج

وضمن مسلسل مذكرات زوج، يقرر «رؤوف» طارق لطفي، مصالحة «هدى» ريهام الشماشيرجي، فيتجه إلى مكان إقامتها بالقرية السياحة بعد رفضه الإجابة عن سؤالها له بالزواج، فيتفاجأ بأنها سافرت مع الوفد، لذا توجه إلى المسرح ليصالحها، فرفضت مقابلته أو مجرد الاستماع له وطالبته أن يترك المكان لكونها مشغولة في بروفة عمل.

الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج

وعلى جانب آخر من أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، يختلف الدكتور طه، خالد الصاوي، مع زوجته الدكتورة نجيبة، سماء إبراهيم، حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف» عقب تعافيهما من الطلاق فينشب بينهما خلافا، وتقابل نجيبة طليقها الذي يخضع لجلسات اللايف كوتشينج لديها، ويخبرها بمفاجأة صادمة وهي أنها لا تعالجه وإن ما تقدمه مجرد «تهجيص» لا جدوى منه وتفعله بحجة مكايدة زوجها الدكتور طه عياد لكونهما على خلاف مع بعض.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج

وفي الحلقة الجديدة من مسلسل مذكات زوج التي تذاع مساء اليوم، ينتظر الجمهور تطورات الأحداث على مستوى علاقة شيين وزميلها في العمل، وعلاقة رؤوف وهدى ومصير زواج سيف وسلمى، وطليق الدكتورة نجيبة.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكونة من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.