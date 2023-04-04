كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، بالإضافة إلى مواعيد الفروض الأخرى مثل الظهر والعصر والعشاء، فضلًا عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، ومتوسط عدد ساعات الصيام يوميًا.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تُنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:17 مساءً، وجاءت مواعيد الفروض الأخرى كالآتي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، جاءت مواعيد الفروض الخمسة في مكة المكرمة كالآتي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:31 صباحًا.

ويرفع أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.

أذان العصر في 3:30 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:17 مساءً.

بينما يكون آخر الفروض، أذان العشاء في الساعة 8:17 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و44 دقيقة.