مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023
كتب:
منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم
كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، بالإضافة إلى مواعيد الفروض الأخرى مثل الظهر والعصر والعشاء، فضلًا عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، ومتوسط عدد ساعات الصيام يوميًا.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023
وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تُنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:17 مساءً، وجاءت مواعيد الفروض الأخرى كالآتي:
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023
وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، جاءت مواعيد الفروض الخمسة في مكة المكرمة كالآتي:
يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:31 صباحًا.
ويرفع أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.
أذان العصر في 3:30 مساءً.
يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:17 مساءً.
بينما يكون آخر الفروض، أذان العشاء في الساعة 8:17 مساءً.
متوسط عدد ساعات الصيام
وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و44 دقيقة.