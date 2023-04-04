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مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، بالإضافة إلى مواعيد الفروض الأخرى مثل الظهر والعصر والعشاء، فضلًا عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، ومتوسط عدد ساعات الصيام يوميًا.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تُنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:17 مساءً، وجاءت مواعيد الفروض الأخرى كالآتي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، جاءت مواعيد الفروض الخمسة في مكة المكرمة كالآتي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:31 صباحًا.

ويرفع أذان الظهر الساعة 12:03 ظهرًا.

أذان العصر في 3:30 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:17 مساءً.

بينما يكون آخر الفروض، أذان العشاء في الساعة 8:17 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و44 دقيقة.

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بقلم منى سعيد