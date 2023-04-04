أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 4-4-2023، الموافق 13 رمضان الجاري، إذ تضم مواعيد الفروض الخمسة، وآخر موعد للسحور شرعًا.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 4-4-2023، الموافق 13 من شهر رمضان.

وجاء موعد أذان المغرب والإفطار في الأردن في تمام الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر الساعة 4:59 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:38 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 7:00 مساءً، وصلاة العشاء تحين الساعة 8:18 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن، بدءً من الساعة 4:59 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:18 مساء لصلاة العشاء، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، 14 ساعة.