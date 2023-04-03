مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. عبدالعزيز مخيون يوصي بإعطاء طه ميراثه

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو على قناة «dmc»، حيلة من شحاتة القماش «محمود البزاوي» للوقيعة بين طه القماش «أمير كرارة»، وحسانين القماش «عبدالعزيز مخيون».

وكان طه القماش قرر العودة لسوق الكانتو، وحاول رؤية جده حسانين القماش، للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث في السوق.

الجد لا يرغب في رؤية الحفيد

وظهر شحاتة القماش «محمود البزاوي»، واعترض طه وأخبره بأن جده لا يرغب في رؤيته، وأن ما يحدث في سوق الكانتو من مشكلات جميعها وقعت بسببه.

وأوصى حسانين القماش «عبدالعزيز مخيون» ابنه شحاته القماش، حال وفاته بإعطاء حفيده طه القماش «أمير كرارة»، نصيبه من الدكان والتجارة في سوق الكانتو، إلا أن شحاتة قام بتنفيذ حيلة لتوسيع هوة الخلاف بين طه وجده.

مواعيد عرض سوق الكانتو

سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة فى رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.