سوق الكانتو الحلقة 11.. سلوى عثمان تطلب من ابنتها إحضار طاسة الخضة

لفتت أحداث مسلسل سوق الكانتو، من بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، انتباه الكثير من المشاهدين، إذ شهدت أحداث حلقة أمس سقوطًا مفاجئًا للحاج حسنين القماش في السوق بينما كان في الدكان ليذهب به صبيانه في المحل إلى البيت ليرقد في فراش المرض، متذكرًا الراحلين من أهله ومنهم أخوه قاسم مستدعيا طه القماش وطالبا حضوره وهنا تطلب سلوى عثمان من ابنتها أن تحضر له طاسة الخضة فيشرب منها شربة ويكمل كلامه.

مفهوم طاسة الخضة في مسلسل سوق الكانتو

ومن هنا زاد اهتمام الجمهور بالبحث عن «طاسة الخصة»، عبارة عن وعاء معدني به ماء وهو كذلك بالفعل في الحقيقة وقد جرى استخدامها في حالات الخوف والمرض الشديد، وتعرف ببلاد الشام، بطاسة الروع أو الرعبة في الشام وهي وعاء معدني صغير بداخله نصوص قرآنية أشهرها آية الكرسي والمعوذتين وبعض الزخارف كالنباتات والأشكال الأخرى.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل «سوق الكانتو»

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.