مسلسل سوق الكانتو.. من حواري الإسكندرية لوكالة البلح في وسط البلد

يشهد مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب، أحداثًا مثيرة وشيقة، والذي يدور بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة، ويرجع المسلسل لعام 1920.

سوق الكانتو في الإسكندرية

وتدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد سوق الكانتو، في عام 1920، داخل سوق الكانتو، ليتناول العديد من الطوائف التي كانت موجودة في سوق البالة بوسط البلد ومنهم الشيالين والسريحة والشحاتين، والمخربين والدلالين، وذلك في إطار من الدراما والتشويق.

سوق الكانتو كان يقام فى الحارات الخلفية لبيع الملابس المستعملة، وكلمة كانتو إيطالية تعني ركن أو زقاق، وقد دخلت مثل هذه الأسواق إلى مصر على أيدى أبناء الجالية الإيطالية، ثم تبعهم اليونانيون والشوام العرب واليهود، حيث كانوا يجلبون الملابس المستعملة من بلادهم لبيعها في هذه الأسواق للمصريين.

كانت البداية في مدينة الإسكندرية، حيث كانت المدينة الأقرب لقلوب الإيطاليين، وانتقلت هذه الأسواق بعدها إلى القاهرة، عندما تطورت المهنة وزاد رواجها بسبب معسكرات الإنجليز التي كثر عددها مع الوقت، فكان تجار سوق الكانتو يتعاملون مع هذه المعسكرات، بحيث يأخذون ملابس الجنود الإنجليز القديمة، ويبيعونها في سوق الكانتو.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، بطولة النجم أمير كرارة بجانب كل من: «مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق»، وعدد آخر من الفنانين.

موعد مسلسل سوق الكانتو

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي، فهو الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.