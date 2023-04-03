ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. فتحي عبدالوهاب يهدد فاطمة

يستمر مسلسل سوق الكانتو في تصاعد أحداثه وخاصة بحلقة اليوم الـ12، إذ كشف الأحداث نوايا بعض الشخصيات، وخاصة «رشاد» الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب.

وانفعل «رشاد» فتحي عبدالوهاب بعد سماعه لخبر زواج «فاطمة» مها نصار من المعلم سعد، وأراد الوصول لها بأي طريقة، ليجد «عيشة» ثراء جبيل، شقيقتها داخل السوق، فناداها وحملها رسالة إلى «فاطمة» مضمونها تهديد صريح منه إذا وافقت على الزواج من غيره، مؤكدًا أنه سوف يقوم بتشويه سمعتها إذا تمت هذه الزيجة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. تحذير فاطمة

وحرصت «عيشة» ثراء جبيل، على تحذير «فاطمة» مها نصار، وإبلاغها بما قاله لها «رشاد»، ليبدو على ملامح الأخيرة الخوف والقلق الشديد خاصة أنها تعلم أن «رشاد» شخص مؤذي وسوف يفعل ما قاله من تشويه سمعتها وإفضاح أمرها بعلاقته به، مؤكدة أن كل ما يهمها والدها وهز صورتها في نظره.

وكان طه القماش قرر العودة لسوق الكانتو، وحاول رؤية جده حسانين القماش، للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث في السوق، ويظهر شحاتة القماش «محمود البزاوي»، ويعترض طريقه ويخبره بأن جده لا يرغب في رؤيته، وأن ما يحدث في سوق الكانتو من مشكلات جميعها وقعت بسببه.

وأوصى حسانين القماش «عبدالعزيز مخيون» ابنه شحاته القماش، حال وفاته بإعطاء حفيده طه القماش «أمير كرارة»، نصيبه من الدكان والتجارة في سوق الكانتو، إلا أن شحاتة قام بتنفيذ حيلة لتوسيع هوة الخلاف بين طه وجده.

مواعيد عرض سوق الكانتو

سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.