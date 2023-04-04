شروط حجز أراضي مدينة الفيوم الجديدة.. سعر المتر يبدأ من 2158 جنيها

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 11 قطعة ضمن أراضي مدينة الفيوم الجديدة بمنطقة «ابني بيتك»، قرب منطقة الإسكان الاجتماعي، وذلك للبيع بمقدم 25 ألف جنيه، وتقسيط على 3 سنوات، بمساحات تبدأ من 148 حتى 150 مترًا، حيث يسجل سعر المتر نحو 2158 جنيهًا في عدة مناطق مميزة.

وتستعرض «الوطن» شروط حجز أراضي الفيوم الجديدة، إضافة إلى طريقة الحجز، والأسعار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

طريقة حجز أراضي الفيوم الجديدة

وفيما يتعلق بطريقة حجز أراضي الفيوم الجديدة، فإنّه ذلك يتم من خلال بنك الإسكان والتعمير في مدة أقصاها 15 أبريل الجاري.

شروط حجز أراضي الفيوم الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية، شروط حجز أراضي الفيوم الجديدة، وعددها 19 شرطًا هي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة». أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز. لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في مدينة الفيوم الجديدة. في حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من الزوج أو الزوجة لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز. ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة» بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير. ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير. يتم رفع المستندات الآتية «صورة الرقم القومي للزوج – الزوجة»، وشهادات ميلاد الأولاد القصر- وإيصال سداد جدية الحجز- ومصاريف الدراسة على الموقع الإلكتروني للهيئة. في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص. في حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين. يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 172 بتاريخ 9/29/2022 بشأن وضع آلية للإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بالمدن الجديدة للحجز الفوري والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاءات المجتماعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه. قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وإتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنّه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط. يقر المتقدم للحجز بأنّه قط إطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط. يقر المتقدم بأنّ جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض محل طلبي وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون مسؤول عنه ذلك كامل المسؤولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها. يقر المتقدم بأنّ عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محلي المختار وأية مراسلات أو مخاطبات أو إعلانات ترسل على هذا العنوان وتعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة أثارها القانونية. يقر المتقدم أنه عاين قطعة الأرض محل طلبه المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بحالتها الراهنة . يتعقد المتقدم بالالتزام التام باستكمال نسبة السداد من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لحجزها وتخصيصها له بنسبة الاستكمال التي أبدى رغبته السداد بها، والمدونة بمعرفته باستمارة الحجز وصادف ذلك قبول الهيئة السداد بهذه النسبة، ولا يحق له تغيير تلك الننسبة حتى تمام سداد قيمة الأرض وفقًا للمواعيد الموضحة بإخطار التخصيص. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز لقطعة الأرض حاليا أو مستقبلًا.

سعر متر الأرض في الفيوم الجديدة

وفيما يخص سعر متر الأرض في الفيوم الجديدة للأراضي التي تم فتح باب التقديم عليها مؤخرًا، فإنّه يبدأ من 2158 جنيهًا وبحد أقصى 2322 جنيهًا للمتر حسب تميز المنطقة التي تقع فيها الأرض.

أسعار الأراضي في الفيوم الجديدة

ويبدأ أسعار الأراضي في الفيوم الجديدة خلال الطرح الأخير من 324 ألفًا و676 جنيهًا و64 قرشًا، وحتى 346 ألفًا و627 جنيهًا و33 قرشًا حسب تميز قطعة الأرض والمنطقة التي تقع فيها ومساحتها.