ضبط مدير خيمة رمضانية أزعج المواطنين بمكبرات الصوت في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيم الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة ما يتسبب في إزعاج قاطني المنطقة.

التحفظ على السماعات

وبالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها، وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وجرى ضبط المدير المسؤول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة في إزعاج المواطنين، كما جرى أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب في إزعاج المواطنين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.