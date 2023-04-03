ضبط 330 شيكارة دقيق مدعم و535 كرتونة زيت تمويني في حملة بالجيزة

تمكنت حملة تموينية شنتها مديرية التموين بمحافظة الجيزة من ضبط 330 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو من مخابز سياحية بالصف بإجمالي 16 طنا و500 كيلو دقيق بلدي مدعم، كما تم التحفظ بمطحن الصف لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين في صورة رغيف مدعم للدولة، وجار المتابعة لقرار النيابة المختصة.

جاء ذلك خلال مرور الحملة على منطقة الصف وأطفيح برئاسة هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة ومفتشي الرقابة المركزية بالمديرية بالاشتراك مع العميد يحيى زغلول مدير إدارة مباحث تموين الجيزة وقوة من أفراد الأمن، في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء المحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة؛ بالمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه.

ضبط مخزن سلع تموينية

كما ضبطت مخزن تجميع سلع تموينية في منطقة القبابات لإعادة تدويرها وبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، وجرى التحفظ على الكميات بمخزن جملة أطفيح لحين صدور قرار النيابة المختصة، وجار تحرير محضر جنح أطفيح لمزاولة نشاط دون ترخيص وتجميع سلع تموينية وإعادة تدويرها بكميات قدرها 535 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 6184 زجاجة زيت تمويني مدعم 800 ملي، مع ضبط 30 باكتة سكر تمويني مدعم وزن الواحدة 20 كيلو للباكتة، و24 باكتة سكر تمويني مدعم وزن 10 كيلو لكل باكتة.