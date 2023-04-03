رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية» لـ«الوطن»: محاكمة ترامب محاولة لمنع ترشحه للانتخابات

قالت مرح البقاعي، رئيس تحرير البيت الأبيض بالعربية، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعد محاوله لمنع ترشحه لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل تقليل فرصه في الترشح من جانب الحزب الجمهوري.

البقاعي: محاكمة ترامب لتقليل فرصه في الحزب الجمهوري

وأضافت البقاعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الرئيس السابق دونالد ترامب اتهم قبل ذلك في يناير الماضي ولكن لم يتم الحكم عليه، والآن رغم وجود 30 تهمة في لائحة اتهام المدعي العام في مانهاتن لا يمكن معرفتها جميعها سوى حين يدخل ترامب قاعة المحكمة ويمثل أمام القضاة».

هل تؤثر محاكمة ترامب على ترشحه للانتخابات الأمريكية؟

وتابعت رئيس تحرير البيت الأبيض: «يمكن لأي مواطن أمريكي الترشح لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حال ولادته في إحدى الولايات الخمسين أو قضاء ١٥ عاما وهو حامل للجنسية الأمريكية على الأراضي الامريكية».

ويواجه ترامب 30 اتهاما من بينها التهرب الضريبي والتزوير ومحاولة التأثير في الرأي العام، ولائحة الاتهام لا تزال تحت الختم.

ما الذي نعرفه عن محاكمة ترامب؟

وقضية ترامب تتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع الأموال الصامتة والتستر على الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقد هاجم ترامب وحلفاؤه بالفعل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ومن المرجح أن يمنح خطاب معلن عنه غداً في مار إيه لاجو، ترامب المزيد من الفرص للادعاء بأنه يتعرض للاضطهاد السياسي.