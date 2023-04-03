كيف استعدت السلطات الأمريكية للتعامل مع العنف المحتمل خلال محاكمة ترامب؟

خلال الأيام الأخيرة أصبحت الولايات المتحدة في حالة تأهب مع قرب مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة بنيويورك غدا الثلاثاء، خاصة أنه أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية تتعلق بانتخابه رئيسًا للبلاد، وتخوفًا من لجوء أنصاره إلى العنف.

لائحة اتهام دونالد ترامب

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد واجه يوم الخميس الماضي اتهامات جنائية تتعلق بدفع مبالغ مالية مقابل شراء صمت الممثلة الأمريكية ستورمي دانييلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ومنذ إعلان لائحة اتهام ترامب، ويعمل فريقه على إعداد الخطة الملائمة من أجل الدفاع عن رئيس الولايات المتحدة السابق.

تخوف من اتجاه أنصار ترامب للعنف

وهناك تخوف من اتجاه أنصار ترامب للعنف، على غرار ما حدث في 6 يناير 2021، عندما اقتحموا مبني الكونجرس بهدف منع مجلس الشيوخ من المصادقة على انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وهو ما أكد عليه ترامب في أكثر من لقاء، مشيرا إلى أن توجيه اتهام إليه قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع والأحداث.

وهو ما دفع هيئات إنفاذ القانون بنيويورك لتنسيق جهودها من أجل منع وقوع أعمال الشغب، حيث تم توجيه الأوامر لنحو 35 ألف شرطي من أفضل الجنود المدربين على مواجهة العنف.

أمريكا تستفيد من درس عمره عامان

ومنذ أحداث يناير 2021 عندما اقتحم أنصار ترامب مبني الكونجرس، يبدو أن السلطات الأمريكية قد تعلمت الدرس الذي مر عليه عامان، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية، هي نشر القوات على الأرض، كما يتم رصد التهديدات على المنصات الاجتماعية، وذلك من خلال التنسيق بين هيئات إنفاذ القانون، خلال الوقت الفعلي لمواجهة وضع ما على الأرض.