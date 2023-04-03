خفض إنتاج النفط يربك أسواق الذهب العالمية

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات السعرية خلال منتصف تعاملات اليوم، بفعل تذبذب سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بعد إعلان بعض دول أوبك الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، وفقًا لقسم أبحاث السوق بـ«ذهب مصر» لتداول الذهب.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 2170 جنيهًا، وتراجعت لمستوى 2125 جنيهًا ثم ارتفعت لمستوى 2140 جنيهًا في منتصف التعاملات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 35 دولارًا لتسجل نحو 1978 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2446 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1834 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1427 جنيهًا، والجنيه الذهب يتداول عند سعر 17120 جنيهًا.

توقعات بتزايد الطلب على الذهب

في حين أوضح قسم أبحاث السوق بشركة ذهب مصر، أن أرباح الذهب أصبحت كبيرة جدا، حيث بلغت أرباح الذهب نحو 159 % ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مارس 2022 نحو 850 جنيهًا، وسجل نحو 2200 جنيه في ختام تعاملات مارس 2023، في حين سجل سعر الدولار بالسوق المحلي نحو 15.74 جنيهًا في مارس 2022، وواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار بنسبة 96.6 % ليسجل في ختام تعاملات مارس نحو 30.95 جنيهًا.

وتوقع كامل تزايد إقبال المواطنين على شراء الذهب بدافع الادخار والحفاظ على قيمة أموالهم، لافتًا إلى تزايد وعي المواطنين، بالأوعية الادخارية.