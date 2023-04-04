ناقد فني يشيد بمسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي: العمل نجح بامتياز

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بمسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، والذي يعرض عبر قناة DMC، كما يعرض على شاشة قناة CBC، متناولا سيرة الإمام الشافعي، مشيرا إلى أن الدراما تصنع واقعا موازيا كاملا، تقدم من خلاله رؤية خاصة، للشخصيات وللعصر وللتاريخ، وهذا ما حققه العمل بامتياز، ونجح فيه.

وكتب محمود عبد الشكور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «سر جاذبية ما شاهدناه حتى الآن من حلقات رسالة الإمام، أنه تعامل مع الإمام الشافعي كشخصية درامية في عمل درامي، وليس كداعية يقدم دروسا وعظات مباشرة، الدراما بخطوطها الواقعية والخيالية هي الأساس، ومن خلالها يمكن أن تُمرّر رسالة الإمام، وليس العكس، وإلا كانت الأفكار والنبرة التعليمية أعلى صوتا من السرد والحكاية».

وأضاف: «كل حلقة تستكمل صراعا مستمرا بدأ منذ الحلقة الأولى، والصراع في داخل الشخصيات، مثلما هي حولها، في السياسة وفي مجالس الفقه وفي الحب أيضا، وكل حلقة تعرض لشخصيات من لحم ودم، وليست كائنات فضائية أحادية الجانب، وطريقة أداء الممثلين، وإيقاع العمل كله، يعكس صدى الحياة اليومية لبشر عاديين، الإمام الشافعي نفسه، بأداء خالد النبوي الفذ، إنسان عادي شديد البساطة، خافت الصوت، يمشي في الأسواق، ويبتسم للناس، ويراجع نفسه إذا انفعل على زوجته، ويرد بصبر جميل على حماقات الجهلاء والحمقى، ويصادق طفلا يتيما، ليعلمه القرآن».

وتابع: «رجل تحبه حتى لو لم يكن عالما وفقيها عظيما، القاعدة الذهبية تقول: اكتب الإنسان بكل تفاصيله، ثم ناقش من خلاله أي قضية تريدها، بذكاء وبدون مباشرة أو صوت عال، دع المواقف تحكي وتعبر، وامنح المكان حياة بنبض البشر ونقائصهم وقوتهم وضعفهم، ولا تتردد في إضافة أي شخصيات أو خطوط خيالية تدعم تطور الأحداث».

واختتم عبدالشكورمنشوره: «الدراما لا تنقل الواقع، حتى لو كانت عن الشخصيات حقيقية، لكنها تصنع واقعا موازيا كاملا، تقدم من خلاله رؤية خاصة، للشخصيات وللعصر وللتاريخ، وهذا ما حققه العمل بامتياز ونجح فيه».

مسلسل الإمام الشافعي

مسلسل اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم: أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.