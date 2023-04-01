أحمد الرافعي: التمثيل أمام خالد النبوي أمنيتي منذ الدراسة في فنون مسرحية

عبّر الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته للمشاركة في مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول السنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي، ومسيرته الفقهية ومحاولة جمعه تراث الإمام مالك بن سعد، ويتطرق إلى التغيرات التي حدثت في مصر خلال هذه الفترة، وتأكيده أن هذه المرة الأولى التي يعمل بها مع المخرج الليث حجو، الذي يمتلك أدوات مليئة ومشبعة بأعلى درجات الحرفية والجمال، قائلا: «التمثيل أمام خالد النبوي أمنيتي وأنا طالب فنون مسرحية».

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، وليد فواز، رامز أمير، خالد أنور، فرح بسيسو، محمد علاء، أحمد رفعت، المشرف على فريق الكتابة محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

خالد النبوي فنانًا متميزًا

وقال أحمد الرافعي، في تصريحات لـ«الوطن» إن التعاون مع فنان ذو ثقل بقيمة خالد النبوي، يعد أمرًا في غاية الأهمية، نظرًا لاجتهاده الدائم في عمله، ويتمتع بسمات فنية وإنسانية وأخلاقية تجعل كل من يعمل معه مستمتعًا بهذه التجربة المثمرة، مضيفًا: «خالد النبوي فنانًا متألقًا، يتمتع بالتميز الحرفي الذي لا خلاف عليه، هو متميز إنسانيًا ومهذبًا ولطيفًا، ودائمًا ما يمد يد العون لكل فنان مشارك معه في العمل، ليقدم كل منهم أفضل ما لديه أمام الكاميرا».

«مركز شباب الخالدين» لطلاب معهد الفنون المسرحية

واستطرد قائلًا: ونحن مازلنا طلابًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان كل طالب يتمنى إحراز تقدمًا في حرفة التمثيل، يضع أمامه ثلاثة نماذج وتم الإطلاق عليهم «مركز شباب الخالدين» وهم خالد الصاوي، وخالد النبوي، وخالد صالح، والأخير لم يحالفني الحظ بالوقوف أمامه، ولكن هؤلاء الثلاثة كان أمنية كل طالب وقتها عندما يعمل في المجال أن يعمل بصحبتهم.