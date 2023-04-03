مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12.. خالد النبوي يشدد على أهمية العلم

شهدت الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي تطورا جديدا في أحداث المسلسل، إذ كانت البداية بجلوس الإمام داخل المسجد لإلقاء الدروس الدينية لأهالي الفسطاط «مصر» ليتفاجأ المصلون بأصوات خارج المسجد لرجال الشرطة وهم يقبضون على مجموعة من رجال الشرطة السابقين الذين كان يقودهم «الجروى» نضال الشافعي، الذي هرب بعد القضاء على بعض رجاله.

الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ثم يصطف المصلون ويترقبون في حالة تعجب آثار الضرب والتعذيب التي تظهر على ملامح الأسرى وينتقل المشهد ليرصد ابن الإمام الشافعي وهو في شجار مع أحد الحراس عندما يطلب منه أن يعيد ابن إحدى النساء إذ كانت تبحث عنه بين المقبوض عليهم ولكنها لم تجده.

ويدور حديث جانبي بين الإمام الشافعي وأهل الفسطاط حول ما يدور أمام أعينهم ويؤكد لهم الشافعي ضرورة وجود العلم.

كما رصدت الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تحالف حمزة العيلى مع صهيب «محمد علاء» قائد الأحواف من أجل القضاء على ابن الوالي الذي يفر هربا بعد أن يعود أبوطالب «وليد فواز» الوالي السابق للفسطاط.

وتناولت الحلقة موقف هند «سلمى أبوضيف» من الزواج؛ إذ ظهرت علامات الحزن والأسى على وجه هند التي تمكث بغرفتها وتنهار من البكاء الشديد بعد رفض خالها جلال الدين زواجها من عمرو «رامز أمير».

الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل رسالة الإمام تفاصيل موقف هند من الزواج بعد رفض خالها جلال الدين زواجها من عمرو.