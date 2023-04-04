مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. رؤوف يصالح والدته وتطالبه بالعودة لشيرين

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زواج، ذهب رؤوف إلى والدته حتى يصالحها، وطلبت في حوارهما أن يعود إلى شيرين مجددا بعدما سألته عن أحواله وحياته.

نجيبة تخبر شيرين عن أحوال علاقته بطه

تضمنت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، ذهاب نجية إلى منزل شيرين، وأخبرتها عن تفاصيل علاقتها بطه، وسوء العلاقة بينهما مؤخرا.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشهد مسلسل مذكرات زوج، مشاركة عدد من النجوم بالمسسل، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة 12من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثانية 12 من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة 12 الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.