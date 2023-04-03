مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. طارق لطفي سعيد بعد الطلاق

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، أبدت شيرين التي تؤدي دورها عائشة بن أحمد، تقديرها وحبها لوقوف زوجة أبيها بجانبها بعد أن طلقها رؤوف، وحدثت في بداية الحلقة مقابلة بين سيف ووالدة سلمى التي أخبرته عن رفض الأخيرة مقابلة والدها لكنه رأى أن لها مطلق الحرية في ذلك.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. سلمى تعترف بحبها لسيف

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، نقاشا بين رؤوف وأصدقائه تحدث خلاله عن سعادته بأنه أصبح سينجل بعد طلاقه لزوجته وشعوره بالراحة نتيجة ذلك، واعترفت سلمى بحبها لسيف بعد التجربة الصعبة التي خاضتها.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشهد مسلسل مذكرات زوج مشاركة عدد من النجوم بالمسلسل، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc يكون في الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 صباحا.