وزيرة الثقافة ونظيرها الصيني يشهدان حفلا بالصوت والضوء في الأهرامات

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وهو هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، الحفلة القومية الصينية المصرية للموسيقى، التى أُقيمت بمنطقة «الصوت والضوء» بالأهرامات، مساء اليوم، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الصيني لمصر.

أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالعرض الذي نقل جزءًا أصيلًا من الثقافة والموسيقى الصينية، مشيرةً إلى مدى التقارب والتشابه الكبير بين الآلات التي تستخدمها الفرقة الصينية، وبين مثيلتها التي تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي، كما أشادت باختيار منطقة «الصوت والضوء»، لإقامة الحفل، الذي يُبرز جزءًا عظيما من مكونات الحضارة المصرية العريقة.

وعزفت الأوركسترا الصينية القومية التقليدية، عددًا من الألحان المصرية والصينية، منها حبيبي يا نور العين، وموسيقى الحجرة احتفالًا بقدوم الربيع، إلى جانب عدد من الألحان من الفلكلور الشعبي الصيني، واختتم العرض بمبارزة فنية بين العازفين على الآلات الصينية وشبيهتها من الآلات الشرقية.