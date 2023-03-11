وزارة الثقافة تحتفل بعيد الأم بأمسية «ست الحبايب».. الأربعاء المقبل

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية «ست الحبايب» احتفالا بعيد الأم، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

تفاصيل أمسية «ست الحبايب»

أمسية «ست الحبايب»، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، ضمن ليالي أمسيات «بهجة الروح» التي يقدمها القطاع شهريا، وتقدم ليلة «ست الحبايب»، للأطفال عن رائعة الشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب والمطربة فايزة أحمد.

تتضمن الأمسية قصص عن تضحيات الأمهات، وأشعار للشعراء فؤاد حداد ومحمود درويش وعبد الرحمن الأبنودي وجمال بخيت ومحمد بهجت، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي تشدو بحب وحنان الأم وفضلها.

يشارك في الأمسية فناني العرائس: «رحمة محجوب ومحمود خلفاوي وأدهم محجوب»، ومن فناني الأداء: «الدكتورة مها حمدي وأمير الحسيني وعمرو البهي»، كما يشارك في الأمسية مجموعة من المواهب الغنائية.