وزارة الثقافة تتسلم مكتبة شاكر عبدالحميد اليوم

تتسلم أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة اليوم مكتبة الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة سابقا، تنفيذ لوصيته؛ لتنضم محتويات المكتبة إلى المكتبة المركزية بالأكاديمية، والتي افتتحتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤخرًا.

مكتبة الدكتور شاكر عبدالحميد

وأضافت ميرفت مرسي، أرملة الدكتور شاكر عبدالحميد في تصريحات لـ «الوطن»: اتفقت مع أكاديمية الفنون على تسليم محتويات مكتبة الدكتور شاكر عبدالحميد اليوم، لتنضم إلى المكتبة المركزية بالأكاديمية، إنفاذا على وصيته، وذلك إفادة الطلاب والباحثين من كنوز المكتبة، حيث عمل الدكتور شاكر أستاذ في أكاديمية الفنون والتي تُعد أحد أكبر الصروح ‏التعليمية والعلمية المُتخصصة في مجالات الفنون والآداب في الشرق ‏الأوسط.

وتابعت: وكانت أكاديمية الفنون قد خصصت جناحا من المكتبة المركزية باسم الدكتور شاكر، مشيرة إلى إن الجناح سيتقبل مكتبة ضخمة من الكتب والمراجع العلمية العربية والأجنبية والمتخصصة في مختلف مجالات الفنون والأدب الفلسفة والعلوم وشتى المعارف، فضلا عن مؤلفات الدكتور شاكر.

المكتبة المركزية في أكاديمية الفنون

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني قد افتتحت في يناير الماضي المكتبة المركزية في أكاديمية الفنون والتي تعد واحدة من أكبر المكتبات الأكاديمية بمصر، كونها تضم العديد من القاعات، ومنها: قاعة الدكتور فوزي فهمي، رئيس الأكاديمية سابقا، و التي تضم ما يزيد على 18 ألف كتابا، بالإضافة إلى قاعات الرسائل ‏الجامعية، الكتب العربية، الكتب الأجنبية، الدوريات، إصدارات ‏الأكاديمية، الاطلاع الكبرى.

وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد

وتوفي الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد يوم 18 مارس 2021، عن عمر ناهز 69 عاما، وتولى منصب وزير الثقافة في 2011، كما عمل أستاذًا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبًا سابقًا لرئيس الأكاديمية، وتولى منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.