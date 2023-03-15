وزارة الثقافة تستعد لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب

تستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، لتظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب ـوذلك بأرض الهيئة بفيصل خلال شهر رمضان المقبل، ومن المقرر تخصيص هذه الدورة من المعرض للكتاب المخفض.

المشاركة في معرض فيصل للكتاب

ودعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إلى المشاركة في المعرض من خلال نشر استمارة التسجيل في المعرض قائلا في بيان: في ضوء الإعداد والتجهيز لمشاركة الناشرين المصريين في معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض، وسيتمّ تخصيص معرض هذا العام للكتب المخفضة فقط، وذلك حتى يتسنى حصر عدد الراغبين في الاشتراك واستكمال الإجراءات اللازمة.

ومن أجل تشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب، أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أطلقت مبادرة «الثقافة والفن» للجميع، لتوفير الكتب بسعر يبدأ من جنيه إلى أقل من 20 جنيهًا، وهي المبادرة التي حققت نجاحًا واسعًا وإقبالًا كثيفًا من الجمهور خلال إطلاقها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

ومعرض الكتاب المخفض يتيح للناشر فرصة لكي يقدم مجموعة كبيرة من الكتب المخفضة وإصدارات السنوات الماضية وبواقي الطبعات لعرضها في مكان واحد كما يقدم عليها عروض في الأسعار.