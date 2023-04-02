وكالة الأنباء السورية: إصابة 5 عسكريين نتيجة هجوم إسرائيلي على حمص

أصيب 5 عسكريين سوريين بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها، وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن قوات الاحتلال نفذت في حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي «11:35 بتوقيت القاهرة»،عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها.

وأضاف المصدر العسكري، أن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي، وأسقطت بعضها، مشيرا إلى إصابة 5 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

سماع دوي انفجارات في منطقة حمص

وأوضحت قناة «الإخبارية» السورية، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في منطقة حمص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت القناة السورية، أن الدفاعات السورية، أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي استهدف محيط «مطار الضبعة» العسكري في ريف حمص