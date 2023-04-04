الأنظار تتجه إلى مانهاتن الأمريكية.. وخطة خاصة لتأمين ترامب

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى «مانهاتن»، أشهر مناطق مدينة نيويورك الأمريكية، التي تشهد توجيه لائحة اتهامات جنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

والخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال للممثلة سترومي دانيلز.

وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى لا جوارديا

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مطار لا جوارديا بمدينة نيويورك، ليواجه محاكمة بتهم جنائية، ووضعت السلطات الأمنية خطة خاصة لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى تأمين خاص للبرج الذي يقيم فيه رئيس الإدارة السابق، في نيويورك.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن من المقرر مرافقة الخدمة السرية، الرئيس السالبق ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى محكمة مانهاتن.

وفي محكمة مانهاتن، أوقفت السلطات جميع محاكمات، اليوم الثلاثاء، ومعظم أنشطة المحكمة الأخرى قبل الموعد المقرر لوصوله.

بايدن: أؤمن بالنظام القانوني الأمريكي

وقال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إنه يؤمن بالنظام القانوني في بلاده، خلال جولة في منشأة لتوليد الطاقة بولاية مينيسوتا، مضيفا أنه غير قلق بشأن الاضطرابات، بسبب لائحة اتهام جنائية، بحق سلفه دونالد ترامب في نيويورك.

وأعرب بايدن، عن ثقته في إدارة «شرطة نيويورك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويعقد مدعي عام مانهاتن ألفين براج، يعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بعد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.