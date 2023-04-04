مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. ياسمين عبد العزيز ترفض إجهاض جنينها الأول

بدأت الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار، بذهاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأحد الأطباء من أجل إجراء عملية إجهاض لنجلها الأول من جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

ودخلت «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز غرفة العمليات، من أجل إجراء عملية الإجهاض، بحالة من التوتر الشديد، عقب دخولها غرفة العمليات، وشعرت بالذُعر وبحالة من الخوف غير طبيعية، خاصة بعد أن علمت بأن الدكتور الذي سيجرى لها العملية شخص سيئ السمعة، ويبيح أسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.