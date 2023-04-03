مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. مهرة تخلع جابر الكوماندا وتوافق على الزواج من زيدان

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 12 من بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، فقد تراجعت ياسمين عبدالعزيز «مهرة»، عن إجهاض حملها من جابر في اللحظات الأخيرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 12

وحاولت صديقة مهرة أن تقنعها بالذهاب إلى طبيب آخر من أجل إجهاض الجنين، لكن مهرة رفضت بشكل قاطع وأخبرتها بأن هذا الجنين ابنها، وأنها لن تتخلى عنه مهما حدث، وأنها عازمة في الوقت ذاته على أن تخلع جابر، وبالفعل ذهبت إلى المحكمة وبدأت إجراءات الخلع، وهو ما تم لها، لتنتهي زيجتها من جابر، واتصلت بزيدان (ماجد المصري) وأبلغته عن موافقتها على الزواج منه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

وتتم إذاعة مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.