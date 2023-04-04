مواعيد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON في رمضان 2023

يبحث قطاع كبير من جمهور مسلسل ضرب نار عن معرفة مواعيد إذاعة حلقاته الشيقة والمثيرة، وذلك عقب التطور الكبير في الأداء والأحداث الذي شهدته الحلقة الـ12 من مسلسل ضرب نار، والمذاع على فضائية ON في رمضان 2023، بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار على فضائية ON في العاشرة والنصف مساءً، والإعادة الرابعة والنصف فجرًا، والعاشرة والنصف صباحًا.

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل ضرب نار

يجرى عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

هذا وقد دارت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي، بعدما ذهبت مُهرة، والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأحد الأطباء من أجل إجراء عملية إجهاض لنجلها الأول من جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته العوضي.