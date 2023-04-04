انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في الوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة.

ألعاب أولمبياد المحافظات الحدودية

وقال بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى تسجيل بيانات المشاركين على مستوى المحافظة وفقا للألعاب المنفذة والتي تضم خماسي كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وتنس طاولة، وملاحة رياضية، بالإضافة إلى ألعاب القوى، وكرة الطائرة الشاطئية والسباحة، وكرة السرعة، وشطرنج، والكاراتيه، وذلك للمرحلة العمرية من 15إلى 23سنة بنين، ومن 15إلى21 سنة بنات.

تصعيد الفائزين الأوائل

وأوضح أنه جار تنفيذ فاعليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظه خلال شهر أبريل الجاري، إذ يجرى تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة، وذلك للمشاركة في اللقاء الختامي المقام بمحافظة مطروح.

وأشار إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 9000 لاعب على الرابط الإلكتروني الخاص بأولمبياد الحدودية، وذلك طبقا للتعليمات الواردة والشروط العامة.