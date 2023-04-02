رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة على هامش مناقشة رسالة دكتوراه

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف النمر عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، والدكتور تامر عرفة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني محمد زكريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية

الجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث يحيى السيد يحيى بكلية التربية الرياضية بجامعة بنهاـ موضوعها «دراسة تحليلية للجانب التسويقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 عبر وسائل الإعلام».

لجنة الإشراف والمناقشة

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحي، أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة، مناقشا ورئيسا، والدكتور كريم محمد الحكيم، أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، مشرفا، والدكتور أحمد محمد يس، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، مشرفا، والدكتور أحمد نبيل عمر، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، مناقشا.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة أن الجامعة حريصة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تنظيم عدد من القوافل الرياضية والندوات التثقيفية بمراكز الشباب بقرى محافظة القليوبية، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على التفوق الرياضي بجانب التفوق الدراسي، حيث تساعد الرياضة في تعزيز طاقات الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.