المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات الحرارة

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وخدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير مشترك، إن درجات الحرارة في أوروبا زادت بأكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، ما يظهر أسرع ارتفاع في أي قارة على وجه الأرض، وشهدت المنطقة الأوروبية في المتوسط ​​درجات حرارة ترتفع بمقدار 0.5 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1991.

ذوبان للأنهار في جبال الألب

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب 100 قدم في سمك الجليد بين عامي 1997 و2021، في حين أن الغطاء الجليدي في جرينلاند يذوب بسرعة ويساهم في تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، وفي العام الماضي، شهدت جرينلاند ذوبانًا للأمطار وأول هطول للأمطار يُسجل على الإطلاق في أعلى نقطة له.

تحذير من الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة

وحذر التقرير من أنه بغض النظر عن المستويات المستقبلية للاحترار العالمي، فمن المرجح أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا بمعدل يتجاوز متوسط ​​التغيرات في درجات الحرارة العالمية.

وقال رئيس المنظمة، بيتيري تالاس: «تقدم أوروبا صورة حية لعالم يزداد احترارًا وتذكرنا بأنه حتى المجتمعات المعدة جيدًا ليست في مأمن من آثار الظواهر الجوية المتطرفة».

وقسمت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العالم إلى ست مناطق، إذ تغطي المنطقة الأوروبية 50 دولة وتشمل نصف القطب الشمالي سريع الاحترار، وهو ليس قارة في حد ذاته.