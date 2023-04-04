مصرع شخص وإصابة 11 في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم بالطريق الأوسطي في الاتجاه القادم من البدرشين ومتجه للواحات، جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين.

تفاصيل الواقعة

على الفور أمر «الشرقاوي» المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين سير سيارة نقل مقطورة قيادة سائق 35 سنة، تصادم بها ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة النقل، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 11 كانوا يستقلون الميكروباص.

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.