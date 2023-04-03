تفاصيل مصرع شاب في حادث سير بالغربية.. «كان رايح يشتري لبس العيد»

في مساء يوم السبت الماضي، وعقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء، قام شاب يدعى محمد أيمن بتجهيز دراجته النارية «موتوسيكل» للذهاب إلى مدينة بسيون بمحافظة الغربية، لشراء ملابس جديدة، وبصحبته زوجة أبيه لتختار معه ما سيؤدي به صلاة العيد، لكنه لم يعد.

شراء لبس العيد

«كان رايح يجيب لبس العيد هو وزوجة والده»، بهذه الكلمات بدأ محمد الحجار، أحد أهالي القرية، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن المتوفى شاب يدعى محمد أيمن، ومقيم بقرية أبو حمر بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، في العقد الثاني من العمر، وتوفت عنه والدته منذ فترة طويلة، وكان في طريقه لشراء ملابس جديدة استعداد لعيد الفطر.

تشييع جثمان الشاب

وأضاف محمد خطاب، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، أن الشاب المتوفى تعرض لحادث، حيث صدمته سيارة نقل ثقيل حال تواجده بمنطقة التنظيم بمدينة بسيون، حين كان يستطلع الطريق تصادف مرور سيارة نقل ثقيل وتوك توك، حاول تفاديهما ولكنه توفي نتيجة اصطدام مقطورة سيارة النقل ثقيل.

وجرى تشييع الجثمان صباح يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصاريح الدفن، وتم أداء صلاة الجنازة عليه في مشهد جنائزي مهيب بمسقط رأسه، ودفنه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة التنظيم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل ثقيل، أسفر عن مصرع شاب، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.