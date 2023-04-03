صور ضحايا حادث طريق «قفط - القصير».. دهستهم سيارة نقل وفرت هاربة

حالة من الحزن تعيشها قرية العيايشا في قوص جنوب محافظة قنا، لوفاة 3 شباب على طريق «قفط - القصير»، بعدما دهستهم سيارة نقل أثناء استقلال سيارة ربع نقل، وفرت هاربة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا جهودها للبحث عن السيارة التي دهست 3 شباب وفرت هاربة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل عند الكيلو 60 طريق «قفط - القصير»، لتقديم المتهم للتحقيق.

تفاصيل حادث قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث دهس سيارة ربع نقل، من قبل «تريلا» عند الكيلو 60 طريق «قفط - القصير»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قفط التعليمي بواسطة 3 سيارات إسعاف.

أسماء ضحايا حادث طريق قفط - القصير

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن ضحايا الحادث هم إبراهيم مختار، عبدالله علمين، 23 عاما، وحمادة عبدالناصر، 20 عاما، وجميعهم من قوص جنوب محافظة قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث، وندب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.