أسماء ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين في زفتى بالغربية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون نتيجة حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقرب من مدخل زفتى بمحافظة الغربية، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء ضحايا الحادث

وكشفت التحريات أسماء المصابين والمتوفيين في الحادث، والذي أسفر عن مصرع شاب يدعى يوسف عماد زهران، 20 عاما، ومنصور السيد إبراهيم منصور، 21 عاما.

بينما أصيب 3 أشخاص في حادث التصادم، وهم حسام عبدالفتاح عبدالكريم، ويبلغ من العمر 20 عاما، باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بقاع الجمجمه، ومنصور منصور عكاشة، ويبلغ من العمر 21 عاما، باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وآخر مجهول الاسم والعنوان، وييلغ من العمر 20 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بقاع الجمجمة.

إخطار بتصادم دراجتين ناريتين

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة زفتى وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل» على طريق «زفتى - طنطا» أمام ميدان الصنية، نتيجة السرعة الزائدة، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.