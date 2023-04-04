تفاصيل مصرع طالب غرقا في النيل بالعياط

لقي طالب مصرعه غرقا، أثناء استحمامه بنهر النيل في العياط بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

على الفور أمر «الشرقاوي» رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أثناء قيام محمد أيمن طالب 19 سنة، بالاستحمام بنهر النيل، غرق ولم يظهر جثمانه، وكان برفقته صديقه 20 سنة، الذي أفاد بأنه أثناء استحمامهما بنهر النيل، غرق صديقه ولم يستطيع إنقاذه، وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالفحص.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إخطار وحدة الإنقاذ النهري لسرعة البحث عن الجثمان، وانتشاله، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.