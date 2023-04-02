انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالأقصر

تمكنت شرطة المسطحات بالأقصر، اليوم الأحد، انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أثناء السباحة بمدينة إسنا جنوب الأقصر وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي.

غرق أثناء السباحة في نهر النيل

تلقت شرطة المسطحات بلاغا بغرق الشاب أحمد نور حسين يوسف، من مركز إسنا أثناء السباحة في نهر النيل، ونجحت شرطة المسطحات في العثور على الجثة بعد عمليات بحث استمرت ساعات، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، لحين استخراج أوراق وتصريح الدفن من قبل النيابة العامة بإسنا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، عثر الأهالي أمس على جثة شاب يبلغ 17 عاما يعمل في مجال البناء، سقط في منور عمارة سكنية تحت الإنشاء بحوض ال18 وسط الأقصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى زياد حجاج، أسفل عمارة تحت الإنشاء، حيث تغيب عن المنزل من لأكثر من عشر ساعات وجرت عمليات البحث وعثر عليه ميتا في عمارة يعمل فيها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي لمباشرة التحقيق.