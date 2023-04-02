غرق عامل في ترعة العباسي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه غرقاً داخل ترعة قرية العباسي بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء غرقه في ترعة قرية العباسي بدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الغريق

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين غرق عامل يدعى أحمد علي احمد عاشور "، 51 سنة، مقيم كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

التحفظ على الجثة

ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.