مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13.. أحمد مكي ينتقم من البلوجر شروق 

يستكمل مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13 القضايا والمشكلات التي يناقشها المسلسل بطريقته الخاصة التي يمتاز بها من بين كل المسلسلات، لأنه يناقش قضايا تهم المجتمع ومختلف الأعمار مثل هوس السوشيال ميديا، والمشكلات التي تواجه الأزواج بعد مرور فترة على علاقاتهم ، بالإضافة إلى انتشار فكرة انتشار مستشارين العلاقات الزوجية.

مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13

مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13 يستكمل أحداث الحلقة الثانية عشر، التي انتقم فيها الكبير أوي من البلوجر شروق وعائلتها ، بعد اتضاح أنها تمتلك شيكات على جوني وأجبرته على إقامة خطبة لهم في دوار الكبير، للحصول على المزيد من الزيارات والمشاهدات.

مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13 يكشف عن القضية الجديدة التي سوف يناقشها المسلسل من خلال الحلقات المختلفة، ولقن أحمد مكي درس مهم لأسره البلوجر شروق كلنا سوا، وجعلهم يتناولون الصوص الحار الذي أعده الكبير من مصنعه ، وحبسهم في الدوار حتى لا يستطيعوا الهرب.

موعد مسلسل الكبير أوي الجزء 7

ويعرض مسلسسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 13 على شاشة قنوات أو الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة